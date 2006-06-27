Завершилось дополнительное время в матче Украина – Швейцария

Блохин меняет Воронина на Милевского.

Артем Милевский прошел в борьбе Грихтига, дает пас вдоль лицевой – защитник бросается под мяч.

Играет связка Милевский – Шевченко – Ребров. Защитник подставляет ногу под удар Реброва.

В украинскую штрафную входит Штреллер, борьба с Гусиным, оба падают, кто кого бил по ногам – судью не интересует, подняться не могут оба.

Замена у Швейцарии: Люстринелли меняет Фрая.

Швейцарцы жмут, судья фиксирует нарушение у атакующего Штреллера. Середина поля – у швейцарцев, но возле штрафной их успевают встречать. Нападение Украины в готовности впереди, но туда мяч не доходит.