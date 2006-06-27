Завершилось дополнительное время в матче Украина – Швейцария
00:27, 27 июня 2006Спорт
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Первые послематчевые пенальти ЧМ-2006
Блохин меняет Воронина на Милевского.
Артем Милевский прошел в борьбе Грихтига, дает пас вдоль лицевой – защитник бросается под мяч.
Играет связка Милевский – Шевченко – Ребров. Защитник подставляет ногу под удар Реброва.
В украинскую штрафную входит Штреллер, борьба с Гусиным, оба падают, кто кого бил по ногам – судью не интересует, подняться не могут оба.
Замена у Швейцарии: Люстринелли меняет Фрая.
Швейцарцы жмут, судья фиксирует нарушение у атакующего Штреллера. Середина поля – у швейцарцев, но возле штрафной их успевают встречать. Нападение Украины в готовности впереди, но туда мяч не доходит.
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