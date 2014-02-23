В последний день Игр в Сочи будет разыграно три комплекта наград
В последний день XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи будет разыграно три комплекта наград.
Как сообщает корреспондент УНИАН, представители сборной Украины не примут участие ни в одном виде программы.
В лыжном спорте состоится «королевская гонка» - марафон на 50 километров. Как и накануне, в женском марафоне (30 км.) фаворитами являются представители Норвегии. Под первым, вторым и пятым номерами посеяны, соответственно, Мартин Йонсруд Сундбю, Крис Андре Джесперсен и Петтер Нортуг. Среди их самых реальных конкурентов будут канадец Алекс Харвей и россиянин Александр Легков.
В бобслее последним видом программы будут соревнования четверок. Здесь фаворитом является команда России, во главе с олимпийским чемпионом Игр в Сочи в бобах-двойках Александром Зубковым. Основным конкурентом россиян является четверка из Германии.
По традиции, заключительным видом программы Игр всегда является финал мужского хоккейного турнира. На сей раз, в решающем матче сойдутся сборные Канады и Швеции.
Церемония закрытия Игр-2014 в Сочи начнется в 20.14 по московскому времени (18.14 по Киеву).