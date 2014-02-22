Сборная России вышла на первое место в общекомандном зачете Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, россияне сравнялись по количеству золотых наград со сборной Норвегии, но имеют преимущество по количеству серебра.

Героями дня в составе россиян стал натурализованный американец сноубордист Вик Уайлд и мужская сборная по биатлону, выигравшая эстафету.

На данный момент у сборной России 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград. У Норвегии (11-5-10), Канады (9-10-5), США (9-7-11), Голландии (8-7-9), Германии (8-6-4).

Всего золотые награды на счету команд 21 страны.

По общему количеству наград также лидирует сборная России, на счету которой 29 медалей.

Сборная Украины по-прежнему занимает 20-е место в таблице (1-0-1).

Всего, на данный момент, награды Игр завоевали спортсмены 26 стран.