Сборная России вышла на первое место в общекомандном зачете Игр
В Сочи завершился предпоследний день соревновательной программы Игр, по итогам которого в лидеры общекомандного зачета вышла сборная России.
Как сообщает корреспондент УНИАН, россияне сравнялись по количеству золотых наград со сборной Норвегии, но имеют преимущество по количеству серебра.
Героями дня в составе россиян стал натурализованный американец сноубордист Вик Уайлд и мужская сборная по биатлону, выигравшая эстафету.
На данный момент у сборной России 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград. У Норвегии (11-5-10), Канады (9-10-5), США (9-7-11), Голландии (8-7-9), Германии (8-6-4).
Всего золотые награды на счету команд 21 страны.
По общему количеству наград также лидирует сборная России, на счету которой 29 медалей.
Сборная Украины по-прежнему занимает 20-е место в таблице (1-0-1).
Всего, на данный момент, награды Игр завоевали спортсмены 26 стран.