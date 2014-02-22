Сборная Финляндии выиграла матч за бронзовую медаль хоккейного турнира

Как сообщает корреспондент УНИАН, финны имели полное преимущество на проятджении всей игры.

Американцы лишь первый период провели на равных с соперником. А уже во второй 20-минутке лидер «суоми» Теему Селянне открыл счет, а Юсси Йокинен удвоил преимущество своей команды. В заключительном периоде американцев и вовсе поджидал разгром. Юсо Хиетанен, довел счет до 3:0, Теему Селянне оформил свой дубль и четвертую шайбу команды в матче, а Олли Маатта установил окончательный результат – 5:0.

В финальном матче Игр, завтра, 23 февраля, сойдутся команды Канады и Швеции.