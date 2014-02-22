Австриец Матт выиграл горнолыжный слалом на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы спортсмены совершили по две попытки, а в зачет шал сумма результатов.

Матт лидировал еще после первой попытки, а во второй, благодаря тому, что многие прямые оппоненты совершали ошибки на трассе, а некоторые и вовсе не смогли финишировать, легко удержал свой перевес.

Итоговый результат Матта составил 1 минута 41,84 секунды. Вторым финишировал еще один австриец Марсель Фишер, отставший от победителя на 0,28 секунды, третьим – норвежец Хенрик Кристофферсен – 0,83 секунды проигрыша.

Украинец Дмитрий Мыцак после первой попытки занимает 72-е место при 77 участниках. Во второй попытке он еще участия не принимал.