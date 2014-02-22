Женская сборная Голландии выиграла командную гонку Игр в конькобежном спорте

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали 8 команд, соревновавшихся по системе плей-офф, с ¼ финала.

В решающем забеге голландкам противостояла команда Польши, но силы оказались крайне неравны. Голландки, доминировавшие на протяжении всего олимпийского турнира в конькобежном спорте, легко доказали свое преимущество, опередив соперниц на 7,5 секунд. Результат Голландии, в составе которой выступали Маррит Ленстра, Йорин Тер Морс и Ирен Вюст, составил 2 минуты, 58,05 секунды (олимпийский рекорд). Польки преодолели дистанцию за 3 минуты 05,55 секунды.

В малом финале победу одержала сборная России, завоевавшая бронзовые медали.

Сборная Украины в этом виде программы не участвовала.