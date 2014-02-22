Сборная России выиграла мужскую биатлонную эстафету на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине на старт вышли представители 19 команд.

Россияне всю гонку шли в группе лидеров, даже несмотря на то, что постоянно тратили время на огневых рубежах на дополнительные патроны (порядка 10 секунд на 1 выстрел). В итоге, команда потратила 8 дополнительных патронов, но не пробежала ни одного штрафного круга.

На последний огневой рубеж одновременно пришли четыре команды – России, Германии, Австрии и Норвегии. И тут сдали нервы у норвежца Эмиля-Хегле Свендсена. Который из 8 патронов не смог расстрелять 5 мишеней, закрыв только 4 и отправившись на штрафной круг.

Уже по ходу дистанции от команд Германии и России отстал по скорости представитель Австрии Доминик Ландертингер, а в финишном спурте россиянин Антон Шипулин оказался сильнее немца Симона Шемппа.

В итоге, сборная России составе Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Шипулин показали результат 1 час 12 минут 15,9 секунды. Сборная Германии отстала на 3.5 секунды, Австрии – на 29,8 секунды.

Сборная Украины финишировала на 9-м месте – отставание 2 минуты 05,2 секунды.