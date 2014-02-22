Мужскую командную гонку в конькобежном спорте на Играх выиграла сборная Голландии

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине участвовали 8 национальных команд, соревнующихся по системе плей-офф – с четвертьфинала.

В решающем забеге голландцам противостояла сборная Южной Кореи, но команда Голландии, являющаяся безусловным лидером в мировом конькобежном спорте, победила с явным преимуществом. К тому же, голландцы установили новый олимпийский рекорд – 3 минуты, 37,71 секунды. Результат Кореи – 3:40,85.

В забеге на третье место сборная Польши, с результатом 3 минуты 41,44 секунды, обогнала команду Канады – 3:44,27.

Сборная Украины в этом виде программы не участвовала.