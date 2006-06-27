Прошли 15 минут дополнительного времени

После минуты дополнительного времени вместо Воробья на поле выходит Сергей Ребров (в памяти возникает его удар по воротам саудовцев).

Статистика основного времени: у Швейцарии 10 ударов по воротам (5 – в створ), у Украины - 9 и 2. Владение мячом - 55 на 45.

Активнее атакуют швейцарцы. Но вот снова Воронин борется с защитниками за вход в штрафную. А вот пенальти за прерванную атаку требуют швейцарцы. А вот штрафной по воротам Украины – с 38 метров, Тимощук принимает удар. Вот атака докатывается до самых ворот – забирает Шовковский.

Опасно с линии штрафной пробивает Фогель, Шовковский ловит.

Дальний удар Тимощука, низом с 29-30 метров – рядом со штангой.

Дальний пас от центральной линии на выход Шевченко – оффсайд (защитник ушел вперед на секунду раньше).

Возле украинской штрафной на встречном ходу зацепляются ногами Кабаньес и Ващук, оба катаются, держатся за ноги.

Шевченко в борьбе проходит двух игроков, выдает справа – вмешиваются защитники.

Смена ворот.