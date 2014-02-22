Победителями в соревнованиях сноубордистов в параллельном слаломе на Играх стали австрийка Дуймовиц и россиянин Уайлд

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы спортсмены соревновались по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.

У мужчин в финале натурализованный американец Уайлд принес России уже вторую золотую медаль на Играх в Сочи. В первом заезде он заработал преимущество над Жаном Коширом из Словении в 0,12 секунды, а во втором проехал на 0,01 секунды хуже, но общее преимущество сохранил – 0,11 секунды. Третье место занял представитель Австрии Бенджамин Карл.

В финале женских соревнований Дуймовиц проиграла первый заезд на красной дорожке немке Анке Карстенс в 0,72 секунды, ошиблась во втором заезде, но, тем не менее, сумела обогнать соперницу на самом финише с мизерным перевесом в 0,12 секунды. Третье место заняла еще одна представительница Германии Амели Кобер.

Представителей Украины в этом виде программы не было.