Результаты матчей 22-го тура английской Премьер-лиги

Аутсайдер праздновал победу

Cегодняшними матчами завершился 22-й тур английской Премьер-лиги. Сандерленд - Портсмут 2:0 (Ричардсон 33, 44) Болтон – Блэкберн1:2 (Нолан 43 – Самба 53, Робертс 90) Напомним, что вчера состоялись матчи Миддлсбро - Ливерпуль 1:1, Челси - Тоттенхэм 2:0, Эвертон - Манчестер Сити 1:0, Вест Хэм - Фулхэм 2:1, Дерби - Уиган 0:1, Арсенал - Бирмингем 1:1, Астон Вилла - Рединг 3:1, МЮ - Ньюкасл 6:0. По итогам тура тройка лидеров: Арсенал и МЮ (51 очко), Челси (47). Их ближайшие преследователи: МСити, Ливерпуль, Эвертон и Астон Вилла (по 39). Блекберн (36), Портсмут (34), Вест Хэм (32), Ньюкасл (26), Тоттенхэм (24), Рединг (22), Миддлсбро (21), Болтон, Уиган и Сандерленд (по 20), Бирмингем (19), Фулхэм (15) и Дерби (7).

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