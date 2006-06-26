Закончился второй тайм матча Украина - Швейцария

На 75-й Гусин после углового в борьбе перед воротами выпрыгнул выше всех и переправил мяч – удар прошел воле самой штанги.

Замена у Украины: Ротань вместо Калиниченко.

Чувствуется как растет напряжение, близится конец игры, ошибки в защите все дороже, а не атаковать нельзя.

Барнетта на линии украинской штрафной прямой ногой бьет в голень Ващука. Ващук с врачами за полем, желтая карточка остается в кармане у судьи.

На 82-й Ротань проходом слева обостряет ситуацию, но пас получился слишком далеким.

На 83-й угловой у ворот Украины, отбивает Шовковский.

На 85-й три защитника валят Воронина на входе в штрафную. С травмой уносят Маньина.

89-я минута. 0:0. Угловой подает Ротань. Вратарь играет неуверенно, но мяч за боковой. Подача аута также легко выносится, и вот уже Тимощук и Стреллер в борьбе за мяч в центре.

Добавлено три минуты. Барнетта простреливает насквозь штрафную, вступает в игру Шовковский, снова накат, снова Шовковский. Контратака, Шевченко, борьба, аут. Швейцария атакует, аут.

0:0. Дополнительное время.