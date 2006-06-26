Закончился второй тайм матча Украина - Швейцария
Теперь будет третий
На 75-й Гусин после углового в борьбе перед воротами выпрыгнул выше всех и переправил мяч – удар прошел воле самой штанги.
Замена у Украины: Ротань вместо Калиниченко.
Чувствуется как растет напряжение, близится конец игры, ошибки в защите все дороже, а не атаковать нельзя.
Барнетта на линии украинской штрафной прямой ногой бьет в голень Ващука. Ващук с врачами за полем, желтая карточка остается в кармане у судьи.
На 82-й Ротань проходом слева обостряет ситуацию, но пас получился слишком далеким.
На 83-й угловой у ворот Украины, отбивает Шовковский.
На 85-й три защитника валят Воронина на входе в штрафную. С травмой уносят Маньина.
89-я минута. 0:0. Угловой подает Ротань. Вратарь играет неуверенно, но мяч за боковой. Подача аута также легко выносится, и вот уже Тимощук и Стреллер в борьбе за мяч в центре.
Добавлено три минуты. Барнетта простреливает насквозь штрафную, вступает в игру Шовковский, снова накат, снова Шовковский. Контратака, Шевченко, борьба, аут. Швейцария атакует, аут.
0:0. Дополнительное время.