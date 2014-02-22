Сегодня в Сочи будут разыграны семь комплектов наград

Как сообщает УНИАН, представители сборной Украины примут участие в трех видах программы.

В биатлоне состоится последний вид программы – мужская эстафета. В отличие от женской сборной, которая сегодня была одним из фаворитов соревнований и вполне предсказуемо стала чемпионом Игр, мужская команда Украины является середняком и на награды реально не претендует. В Сочи она стартует лишь под 10-м номером из 19 команд. В составе команды, выступят Дмитрий Пидручный, Андрей Дериземля, Артем Прима и Сергей Семёнов.

В лыжном спорте состоится женский марафон – гонка на 30 километров. Украину в этой гонке представят Валентина Шевченко, Марина Анцибор и Катерина Григоренко. Наиболее высокого результата мы ожидаем от Шевченко, которой вполне под силу попасть в 20-ку сильнейших.

В мужском горнолыжном слаломе на старт выйдет Дмитрий Мыцак, для которого успехом будет попадание в число 50 сильнейших по итогам соревнований.

Также завтра состоятся две командные гонки преследования в конькобежном спорте – женская и мужская, будут разыграны две медали в параллельном слаломе в сноуборде – также мужском и женском, и состоится матч за бронзовую медаль в мужском хоккейном турнире между сборными США и Финляндии.