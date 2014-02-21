Сборная Норвегии сохранила лидерство в общекомандном зачете

Как сообщает корреспондент УНИАН, норвежская команда является единственной, на счету которой есть десять золотых наград Игр.

На данный момент на счету сборной Норвегии 10 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых наград. Также в десятку сильнейших входят команды России (9-10-7), Канады (9-10-5), США (9-7-11), Германии (8-4-3), Голландии (6-7-9), Швейцарии (6-3-2), Беларуси (5-0-1), Франции (4-4-7) и Польши (4-4-0).

По общему количеству наград лидирует сборная США – 27 медалей, 26 наград у России и 24 – у Канады.

Всего золотые награды завоевали представители 21-й страны.

Сборная Украины, завоевавшая сегодня золотую медаль в женской эстафете в биатлоне, теперь имеет показатели 1-0-1 и занимает 20-е место в таблице.

Всего в таблице медалистов значится 26 национальных сборных.