Сборная Канады выиграла у США в полуфинале хоккейного турнира
21:13, 21 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился второй полуфинальный матч хоккейного турнира Игр-2014, в котором сборная Канады обыграла команду США со счетом 1:0.
Канада - США / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре определялся соперник сборной Швеции по финалу Игр.
Единственный гол в этом матче сборная Канады забила в самом начале второго периода, когда на 22-й минуте отличился Джейми Бенн.
Таким образом, в финале сыграют Канада и Швеция, а в матче за 3-е место – США и Финляндия.
Как сообщал УНИАН, ранее, в первом полуфинале, сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.
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