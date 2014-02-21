Сборная Канады выиграла у США в полуфинале хоккейного турнира

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре определялся соперник сборной Швеции по финалу Игр.

Единственный гол в этом матче сборная Канады забила в самом начале второго периода, когда на 22-й минуте отличился Джейми Бенн.

Таким образом, в финале сыграют Канада и Швеция, а в матче за 3-е место – США и Финляндия.

Как сообщал УНИАН, ранее, в первом полуфинале, сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.