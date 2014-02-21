Сборная России стала олимпийским чемпионом в эстафете в шорт-треке, Ан - шестикратным чемпионом

Как сообщает корреспондент УНИАН, в решающем забеге приняли участие пять сильнейших команд мира.

Уже на старте гонки не удержали равновесие и упали представители сборных Голландии и Китая – главных соперников россиян и американцев. В итоге, сборные России и США оторвались от соперников более чем на полкруга, а на финише россияне были быстрее и американцев.

Результат сборной России – 6 минут 42,100 секунд (олимпийский рекорд), США – 6:42,371, а финишировавшей третьей сборной Китая - 6:48,341.

Отметим также, что лидер сборной России Виктор Ан по итогам этого забега стал 6-кратным олимпийским чемпионом, в том числе, 3-кратным чемпионом Игр в Сочи.

Ранее состоялся также финал в женском забеге на 1000 метров, где победу одержала представительница Южной Кореи Сын Хи Пак, показавшая результат 1 минута 30,761 секунды. На втором месте Кесин Фан из Китая – 1:30,811, третья – еще одна кореянка Сук Хи Шим – 1:31,027.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.