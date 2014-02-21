Россиянин Виктор Ан стал пятикратным чемпионом Игр в шорт-треке

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальном забеге участвовали четыре спортсмена.

Ан задержался на старте, большую часть дистанции проехав на последнем месте. Но, на предпоследнем круге он обогнал всех соперников, а на последнем – удержал преимущество.

Ан показал результат 41,312 секунды, китаец Дацзин У – 41,516, а канадец Чарли Корнайер – 41,617.

Для Ана это пятая золотая медаль в краьере и вторая на Играх в Сочи.

Представителей Украины в этом виде программы не было.