Россиянин Виктор Ан стал пятикратным чемпионом Игр в шорт-треке
20:00, 21 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился финал в шорт-треке на дистанции 500 метров, где олимпийским чемпионом стал Виктор Ан.
Виктор Ан / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в финальном забеге участвовали четыре спортсмена.
Ан задержался на старте, большую часть дистанции проехав на последнем месте. Но, на предпоследнем круге он обогнал всех соперников, а на последнем – удержал преимущество.
Ан показал результат 41,312 секунды, китаец Дацзин У – 41,516, а канадец Чарли Корнайер – 41,617.
Для Ана это пятая золотая медаль в краьере и вторая на Играх в Сочи.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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