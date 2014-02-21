Американка Шиффрин выиграла в горнолыжном слаломе на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине на Играх участвовали 60 спортсменок.

Шиффрин стала лидером соревнований уже после первой попытки. А во второй, несмотря на грубую ошибку внизу трассы, незадолго до финиша, сумела удержаться на ногах и завершить соревнования с лучшим результатом.

Шиффрин показала суммарный результат 1 минута 44,54 секунды. На 0,53 секунды от нее отстала австрийка Марлиз Шилд. На третьем месте еще одна представительницы Австрии Катрин Зетель, отставшая на 0,81 секунды.

В этих соревнованиях Украину могла представлять Богдана Мацьоцька, но спортсменка накануне уехала из Сочи в знак протеста против действий украинский властей в отношении протестующих на Майдане Незалежности в Киеве.