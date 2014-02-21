Сборная Канада по кёрлингу стала чемпионом Игр в Сочи

18:15, 21 февраля 2014
Спорт
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В Сочи завершился финальный матч соревнований по керлингу среди мужских команд, где олимпийским чемпионом  стала сборная Канады.

Сборная Канады по кёрлингу / Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, финальный матч прошел с явным преимуществом североамериканской команды.

Соперником сборной Канады в финале была команда Великобритании. В игре, состоящей из 10 эндов, уже после половины матча, 5-го энда, канадцы выигрывали со счетом 6:2. А в 6-м энде довели его до 8:2. В следующих двух раундах соперники набрали по одному очку и, в итоге, матч завершился досрочной победой канадцев после восьмого энда  – 9:3. Сборная Великобритании оказалась, прежде всего, психологически неготовой к борьбе за победу на Олимпиаде.

В матче за бронзовые награды сборная Швеции обыграла команду Китая – 6:4.

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