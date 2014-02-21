Украинские биатлонистки стали чемпионками Игр в женской эстафете

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине на старт вышли 17 команд.

Уже на старте гонки из борьбы за медали выбыли две команды-фавориты. У немки Франциски Пройс были проблемы с винтовкой после падения спортсменки на трассе. В винтовку попал снег и она провела на первом огневом рубеже около пяти минут, в основном, занимаясь продуванием оружия. А француженка Мари-Лор Брюнэ вовсе упала, после чего ей стало плохо. Команда после этого завершила гонку.

В числе лидеров остались сборные Украины, России и Норвегии. В этой компании украинки существенно опережали оппоненток по скорости, выигрывая с преимуществом в 30-40 секунд. Более того, команда отлично справлялась со стрельбой, допустив на восьми огневых рубежах всего 5 промахов. А на последнем этапе, Елена Пидгрушная, которая на протяжении всей Олимпиады находилась в плохом функциональном состоянии, сумела выдержать пресс со стороны соперниц.

В итоге, четверка в составе сестер Валентины и Виты Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной выиграла гонку. На втором месте сборная России, на третьем – Норвегии.