Сыграно три четверти матча Украина – Швейцария

После отдыха украинцы первыми решили попробовать на прочность те ворота, которые отстояли в первом тайме. Прострел справа, борьба. Прострел слева – Воронин бьет головой с 12 метров – на метр за дальнюю штангу.

На 48-й минуте Якин жестко фолит на Воробье – это, пожалуй, уже третий случай, когда вопрос о желтой карточке решается удачно для швейцарцев

На 49-й с 20 метров бьет Якин, мяч головой встречает Гусин.

На 50-й с 26 метров бьет Воронин - играет Цубербюллер.

Скорость игры падает, обе команды охотно разыгрывают мяч в середине, ждут момента.

На 55-й – угловой и плотная командная атака Швейцарии, тут же контратака Украины – ситуация повторяется у других ворот.

На 58-й высокий Дежен снимает мяч с головы у Шевченко после навеса в штрафную справа.

На 59-й – первая желтая карточка. Барнетта толчком в спину оборвал атаку Шевченко за два метра до угла своей штрафной площадки. Бил Шевченко. Кабаньяс, стоя в “стенке” прикрыл предплечьем лицо, а мяч от его руки ушел за лицевую линию.

Уже через минуту Кабаньяс с прыжком наступил на голень Несмачному, опять без наказания. Несмачный получает помощь за полем.

Вторая замена у Швейцарии: Марко Стреллер вместо Хакана Якина, - готовится острие атаки.

На 65-й опять Воронин бьет после подачи справа, находясь в 12 метрах перед воротами – мяч уходит вверх по высокой дуге.

66-я – атака Швейцарии, прервана при входе в штрафную.

На 67-й – классный удар Шевченко с линии штрафной, сильный, с ходу, из-под защитника, вратарь даже не шевельнулся, но рядом со штангой. Через минуту – что-то похожее, но гораздо слабее – от Кабаньяса.