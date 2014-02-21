Сборная Швеции стала первым финалистом хоккейного турнира Игр
16:19, 21 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился первый полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная Швеции обыграла команду Финляндии – 2:1.
Швеция - Финляндия / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре шведы одержали волевую победу.
Первый период матча проходил в осторожной борьбе, а которой оба коллектива воздерживались от активных действий. Зато во втором были заброшены все три гола. Счет в начале периода, на 27-й минуте открыл Оли Йоккинен. Но, спустя пять минут Луи Эрикссон сравнял результат, а за три с половиной минуты до конца периода Эрик Карлссон вывел свою команду вперед.
В третьем периоде шведы без особого труда сумели сохранить свой перевес.
В вечернем матче полуфинала олимпийского турнира сойдутся сборные Канады и США.
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