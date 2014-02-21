Канадка Томпсон стала чемпионкой Игр в соревнованиях фристайлисток по ски-кроссу
13:03, 21 февраля 2014Спорт
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В Сочи разыгран первый комплект наград дня, где в соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-кросс олимпийской чемпионкой стала Мариэль Томпсон.
Ски-кросс / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы спортсменки состязались по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.
В решающем заезде быстрейшей оказалась Томпсон (результат в этой дисциплине не фиксируется). Следом за ней финишную черту пересекли еще одна канадка Келси Серва, а бронзовую медаль завоевала представительница Швеции Анна Холмлунд.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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