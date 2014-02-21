Канадка Томпсон стала чемпионкой Игр в соревнованиях фристайлисток по ски-кроссу

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы спортсменки состязались по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.

В решающем заезде быстрейшей оказалась Томпсон (результат в этой дисциплине не фиксируется). Следом за ней финишную черту пересекли еще одна канадка Келси Серва, а бронзовую медаль завоевала представительница Швеции Анна Холмлунд.

Представителей Украины в этом виде программы не было.