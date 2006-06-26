Перерыв в матче Украина - Швейцария

После 23-й минуты украинская сборная повысила скорость и дважды вышла на опасные моменты. Швейцарцы отбили прострел справа, а на 26-й Калиниченко ударил издали выше ворот. Даются рейды из глубины поля Гусину. Преимущество переходит к Украине.

На 28-й дважды бил по воротам с линии штрафной Шалаев: раз в защитников и сам же добивал. Выше ворот.

На 30-й минуте дальний, несильный, но прыгающий удар принял Шовковский.

Швейцарцы провели первую замену на 33-й минуте: Джуру на Грихтиха, - Коби Кун укрепляет защиту.

На несколько минут игра вязнет в центре поля, сперва на швейцарской половине, потом ближе к украинской штрафной. На 37-й Маньин издали навешивает на выход в штрафную, поддержать некому. На 38-й Якин подает угловой слева, Шовковский выбил кулаком, швейцарцы вернули мяч в середине поля и еще раз довели атаку до удара.

На 39-й Несмачный в борьбе без нарушения прервал прорыв по правому краю Дежена. На 40-й Калиниченко нужен врач после подката Барнетта. На 42-й атаку Барнетта на грани фола (в ноги и в корпус) прерывают Ващук и Тимощук, навес справа, в игре Шовсковский. На 44-й угловой подает Украина - после того как Грихтих не дал Воронину принять дальний пас, - но неэффективно.

Добавлена одна минута. Украина сумбурно жмет с правого угла штрафной. Калиниченко подает штрафной издали, мяч до штрафной и не доходит. 0:0.