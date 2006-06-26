Продолжается матч Украина – Швейцария

В первой четверти матча стороны создали по два-три относительно опасных момента, основная борьба идет в середине поля, некоторое территориальное преимущество за Швейцарией, соперники Украины совершают заметно меньше ошибок при передаче. Плотность борьбы за мяч – высокая, жесткость – в нескольких случаях на грани фола: на 19-й минуте Джуру (192 см) толчками в спину смял прорыв Воронина.

На 13-й минуте Шовковский в прыжке отбил сильный дальний удар Вики (швейцарцы перехватили длинный поперечный пас Тимощука в самом начале украинской атаки).

На 20-й минуте Шевченко пошел на голевой удар головой в падении: мяч с отскоком от земли попал в верхнюю штангу.

На 22-й швейцарцы пробили в крестовину с 35-метрового штрафного.