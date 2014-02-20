"Шахтер" сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги Европы с "Викторией"

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Первый официальный матч "Шахтера" в 2014-м году получился весьма неярким с малым количеством по-настоящему опасных моментов и проходил в приблизительно равной борьбе.

Судьба матча решилась в течении трех минут в середине второго тайма. На 62-й минуте игрок "Виктории" Тецл с передачи Чишовски открыл счет. Но уже в ответной атаке горняков, спутся 3 минуты, отличным пасом Дарио Срны воспользовался Луис Адриано, восстановивший равновесие.

В оставшееся время игры ничья сохранилась.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Днепр" выиграл у английского "Тоттенхема", "Черноморец" сыграл вничью с французским "Лионом", а "Динамо" проиграло испанской "Валенсии".

Ответные матчи состоятся 27 февраля.

