Сегодня в Сочи будет разыграно семь комплектов наград

Как сообщает корреспондент УНИАН, сборная Украины будет участвовать только в одном виде программы – женской биатлонной эстафете, но именно здесь она будет иметь последний реальный шанс завоевать еще одну награду на Играх.

Биатлонистки выйдут на старт в сильнейшем составе и после длительного отдыха. Напомним, что в смешанной эстафете тренеры нашей команды, которая изначально имела мало шансов войти в призовую тройку, решили пренебречь результатом и выставили запасных именно на женских этапах – Наталью Бурдыгу и Марию Панфилову. Теперь же, в женской эстафете на старт выйдут все сильнейшие – сестры Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Команда посеяна под вторым стартовым номером, позади сборной Германии, но впереди России, Норвегии и «остального мира». Украинки одни из безусловных фавориток гонки и, в том числе, могут побороться не просто за медаль, а за победу.

Также в пятницу состоятся соревнования в горнолыжном спорте – женский слалом, где могла выступить Богдана Мацьоцька, но из-за событий в Киеве покинувшая Игры в знак протеста против действий украинский властей.

Также медали будут разыграны в мужском кёрлинге, фристайле (ски-кросс, женщины) и шорт треке – женский забег на 1000 метров и мужские на 500 метров и эстафета.