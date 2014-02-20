Сборная Норвегии сохранила лидерство в общекомандном зачете Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, команда имеет преимущество над ближайшими соперниками в две золотые медали.

На счету сборной Норвегии сейчас 10 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. А десятку сильнейших также входят команды США (8-6-11), Германии (8-4-3), России (7-9-7), Канады (7-9-4), Голландии (6-7-9), Швейцарии (6-3-2), Беларуси (5-0-1), Франции (4-4-7) и Польши (4-4-0).

Всего золотые медали есть на счету команд 20 стран.

По общему количеству медалей лидирует сборная США, на счету которой 25 наград. У России 23 медали, Голландии – 22.

У сборной Украины по-прежнему на счету 1 бронзовая награда и она замыкает таблицу медалистов, деля 25-26 места с командой Казахстана.