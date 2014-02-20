"Днепр" выиграл, "Черноморец" сыграл вничью, а "Динамо" проиграло в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Все три команды играли свои первые матчи дома, но для киевлян это оказалось условностью. Из-за событий в Киеве комана свой первый матч проводила на нейтральном поле в Никосии (Кипр) при практически пустых трибунах. Местных футбольных фанатов игра одного из ведущих украинских клубов против испанской «Валенсии» не заинтересовала. Матч проходил в упорной, но малоинтересной и нерезультативной борьбе до 79-й минуты. И в этот момент испанцам удалась атака, которую точным ударом завершил Варгас. А уже в добавленное арбитром время Фегули забил второй гол – 0:2. Теперь шансы киевлян на победу по сумме двух матчей свелись к минимуму.

В свою очередь, днепропетровский «Днепр» принимал дома лондонский «Тоттенхем» и при приблизительно равной игре сумел в концовке вырвать победу. Единственный гол на 81-й минуте забил Евгений Коноплянка, реализовавший пенальти. Теперь на ответный матч в столицу Англии днепропетровский клуб едет с минимальным преимуществом.

Наконец, в Одессе «Черноморец» принимал французский «Лион» и сыграл безголевую ничью. Команда Романа Григорчука имела небольшое преимущество над оппонентом, но реализовать его так и не сумела – 0:0.

Также сегодня позже вечером донецкий «Шахтер» проведет матч в Чехии с «Викторией» (Пльзень).

Ответные игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 27 февраля.