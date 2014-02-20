Женская сборная Канады по хоккею выиграла Игры в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче встречались лучшие команды мира согласно рейтингу Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Канадки смогли на равных играть с принципиальными соперницами в первом периоде, после чего американки полностью перехватили инициативу.

На 32-й минуте счету открыла Меган Дугган, а в начале третьего периода, на 43-й минуте, Алекса Карпентер удвоила преимущество американок.

Казалось, что команда спокойно доведет матч до победы, но за три с половиной минуты до конца игры бросок канадки Бриан Дженнер по воротам соперниц, благодаря рикошету стал голевым – 1:2. А на последней минуте Мари-Филипп Пулен кистевым броском через вратаря сравняла счет – 2:2.

В овертайме все решил бросок Пулен, которая сделал дубль в матче и забила "золотой" гол для канадок - 3:2.

В матче за третье место сборная Швейцарии одолела шведок со счетом 4:3.