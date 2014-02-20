Россиянка Сотникова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы в финале участвовали 24 спортсменки.

Сотникова занимала второе место после короткой программы, но в произвольной выполнила ряд сложных прыжков, в том числе и каскады, безупречно исполнив и другие элементы.

В итоге, за свой прокат россиянка получила итоговую сумму баллов 224,59. Занявшая второе место кореянка Ён А Ким набрала 219,11 балла. Третье место на счету Каролин Костнер из Италии – 216,73.

Завоевавшая золотую медаль в командном турнире фигуристов 15-летняя россиянка Юлия Липницкая в индивидуальном турнире финишировала на 5-м месте.

Украинка Наталья Попова накануне заняла 28-е место по итогам короткой программы и в финал – произвольную программу – не отобралась.