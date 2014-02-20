Женская сборная Канады по кёрлингу стала олимпийским чемпионом

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале канадки играли с командой Швеции и выиграли со счетом 6:3.

Ранее сегодня, в игре за бронзовые медали, команда Великобритании обыграла сборную Швейцарии со счетом 6:5.

21 февраля также состоятся решающие матчи мужского турнира. В игре за бронзу сойдутся команды Китая и Швеции, а золото оспорят Великобритания и Канада.