Женская сборная Канады по кёрлингу стала олимпийским чемпионом

18:14, 20 февраля 2014
Спорт
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В Сочи завершился финальный матч женского олимпийского турнира по керлингу, в котором победила сборная Канады.

Сборная Канады по кёрлингу / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале канадки играли с командой Швеции и выиграли со счетом 6:3.

Ранее сегодня, в игре за бронзовые медали, команда Великобритании обыграла сборную Швейцарии со счетом 6:5.

21 февраля также состоятся решающие матчи мужского турнира. В игре за бронзу сойдутся команды Китая и Швеции, а золото оспорят Великобритания и Канада.   

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