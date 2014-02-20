Женская сборная Канады по кёрлингу стала олимпийским чемпионом
18:14, 20 февраля 2014Спорт
2
В Сочи завершился финальный матч женского олимпийского турнира по керлингу, в котором победила сборная Канады.
Сборная Канады по кёрлингу / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале канадки играли с командой Швеции и выиграли со счетом 6:3.
Ранее сегодня, в игре за бронзовые медали, команда Великобритании обыграла сборную Швейцарии со счетом 6:5.
21 февраля также состоятся решающие матчи мужского турнира. В игре за бронзу сойдутся команды Китая и Швеции, а золото оспорят Великобритания и Канада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter