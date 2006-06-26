Началась игра Украина – Швейцария

(стартовый состав)

Началась игра Украина – Швейцария. В стартовом составе: Шовковский, Несмачный, Тимощук, Шевченко, Шалаев, Гусев, Воронин, Гусин, Воробей, Ващук, Калиниченко. У Швейцарии: Цубербюлер, Джуру, Маньин, Фогель,Кабаньяс, Вики, Фрай, Барнетта, Мюллер, Якин, Дежен. По приблизительным оценкам на стадионе "Рейнэнерги" в Кельне 4-5 тысяч украинских болельщиков, против 15-17 швейцарских.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter