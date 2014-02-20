Весь пьедестал на соревнованиях фристайлистов по ски-кроссу на Играх заняли французы

Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в этой виде программы проходили по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.

В финальном заезде компанию трем французам составил спортсмен из Канады, но уже внизу трассы, незадолго до финиша он упал.

В итоге, первым финишную черту пересек Жан-Фредерик Шапюи (в этом виде программы результат не фиксируется), а компанию на пьедестале ему составили Арно Боволента и Джонатан Мидоль.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.