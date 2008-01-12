Результаты 22-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 22-го тура английской Премьер-лиги.

Миддлсбро - Ливерпуль 1:1 (Боатенг 25 - Торрес 71)

Челси - Тоттенхэм 2:0 (Беллетти 19, Райт-Филлипс 80). Анелька впервые сыграл за Челчи, выйдя на замену на 58-й минуте.

Эвертон - Манчестер Сити 1:0 (Лескотт 31)

Вест Хэм - Фулхэм 2:1 (Аштон 28 - А.Фердинанд 69 - Саймон Дэвис 8)

Дерби - Уиган 0:1 (Сибьерски 82)

Арсенал - Бирмингем 1:1 (Адебайор 20 пен. - О`Коннор 48)

Астон Вилла - Рединг 3:1 (Карью 22, Лаурсен 55, Карью 88 - Харпер 90)

МЮ - Ньюкасл 6:0 (Роналду 49, 70, 88, Тевес 55, 90+2, Фердинанд 85).

На завтра назначены матчи Сандерленд - Портсмут и Болтон - Блекберн, но на верхнюю часть таблицы они не могут повлиять.

По итогам тура тройка лидеров: Арсенал и МЮ (51 очко), Челси (47).

Их ближайшие преследователи: МСити, Ливерпуль, Эвертон и Астон Вилла (по 39).

Портсмут (34), Блекберн (33) и Вест Хэм (32), Ньюкасл (26), Тоттенхэм (24), Рединг (22), Миддлсбро (21), Болтон и Уиган (по 20), Бирмингем (19), Сандерленд (17), Фулхэм (15) и Дерби (7).