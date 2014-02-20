Олимпийцы минутой молчания почтили память погибших в Украине

Как сообщает пресс-служба НОК Украины, олимпийцы минутой молчания почтили память погибших соотечественников в Украине.

Спортсмены, тренеры и члены официальной делегации еще раз выразили слова сочувствия и скорби родным и близким жертв, а также отметили, что искренне разделяют горе и глубоко скорбят по трагическим событиям на родной земле.

«Для нас всех это очень непростое время, ведь дома остались родные, близкие, друзья, соотечественники. Мы переживаем и волнуемся за них. Принимая участие в Олимпийских играх, мы стараемся с честью и достоинством представить народ Украины», - подчеркнул Бубка.

Украинские олимпийцы разделяют День траура в Украине, вывесив черные траурные ленты на государственных флагах Олимпийского поселка.

Как сообщал УНИАН, накануне от дальнейшего участия в Играх отказалась горнолыжница Богдана Мацьоцька. Вместе с ней из Сочи уехал тренер и отец спортсменки Олег Мацьоцький. Кроме того, вчера утром не стартовали в командном спринте представительницы женской сборной Украины по лыжному спорту, которым Международный олимпийский комитет не позволил выйти на старт с черными ленточками на форме. Мол, это не предусмотрено Олимпийской хартией.