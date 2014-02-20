Киевский «Будівельник» вышел в Тор-16 Кубка Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Действующий чемпион Украины, выступающий во втором по значимости еврокубке, сумел выстоять в напряженнейшем матче на «Арена Стожице» в Любляне, где в сентябре прошлого года состоялся финал чемпионата Европы по баскетболу.

Киевляне выиграли первую четверть с преимуществом в пять очков (22:17), которое сумели удержать до большого перерыва. Вторая четверть завершилась вничью (23:23). Затем словенцы сумели сократить отставание до минимального, выиграв третью 10-минутку (22:19), но, в концовке, киевляне не только удержали перевес, но и увеличили его на два пункта (23:21).

Лучшим игроком в составе победителей стал Дариуш Лавринович, набравший 18 очков, а также сделавший 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

Таким образом, команда завершила групповой этап с показателями в турнирной таблице 4 победы при 2 поражениях, заняв второе место. Победителем группы стал израильский «Ха-Поэль», также имеющий показатели 4/2, но имеющий преимущество в очном противостоянии со «строителями».

В 1/8 финала Кубка Европы «Будівельник» сыграет с французским «Нантерром». Первый матч пройдет в Киеве, ответный – на площадке соперника. О датах проведения матчей информации на сайте турнира пока нет.