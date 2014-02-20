Шовковский просит УЕФА о минуте молчания во время матча с "Валенсией"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Был поднят вопрос относительно минуты молчания и черных повязок на рукаве в знак скорби по погибшим людьми. Ждем ответа от представителей УЕФА", - отметил Шовковский.

Кроме того, вратарь отметил, что понимает, что матч пройдет на фоне обострения политической ситуации в Украине, и пообещал сделать для победы все, что от него будет зависеть.

"Но я обязан выйти и сделать все, что в моих силах, чтобы победить, если я буду играть! И как капитан я не могу уйти, оставив свою команду!" - написал Шовковский.

Как известно, матч "Динамо"- "Валенсия", который состоится 20 февраля, перенесли из Киева на Кипр.