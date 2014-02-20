Шовковский просит УЕФА о минуте молчания во время матча с "Валенсией"
01:22, 20 февраля 2014Спорт
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Вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский направил запрос в УЕФА с предложением провести минуту молчания в память жертв столкновений в Киеве во время матча "Динамо" - "Валенсия".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Был поднят вопрос относительно минуты молчания и черных повязок на рукаве в знак скорби по погибшим людьми. Ждем ответа от представителей УЕФА", - отметил Шовковский.
Кроме того, вратарь отметил, что понимает, что матч пройдет на фоне обострения политической ситуации в Украине, и пообещал сделать для победы все, что от него будет зависеть.
"Но я обязан выйти и сделать все, что в моих силах, чтобы победить, если я буду играть! И как капитан я не могу уйти, оставив свою команду!" - написал Шовковский.
Как известно, матч "Динамо"- "Валенсия", который состоится 20 февраля, перенесли из Киева на Кипр.
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