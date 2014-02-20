Пара украинцев отказалась от сочинских игр из-за событий на Майдане

Они "возмущены последними действиями президента Виктора Януковича, который вместо того, чтобы разрешить конфликт переговорами с Майданом (чего мы до конца надеялись уезжая на Олимпийские Игры в Сочи), потопил последние надежды украинцев в крови", пишет Украинская правда.

"Нарушив при этом извечный принцип Олимпийских Игр - Мир во время проведения", - отмечают Мацецкие.

"В знак солидарности с борцами на баррикадах Майдана и в знак протеста против бандита-президента и его холуйского правительства, мы отказываемся от дальнейшего выступления на Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году", - заявили они.

"Вечная память павшим героям за Свободу Украины. Слава Украине и ее Героям!", - добавили спортсмены.

Ранее украинские лыжницы на Олимпиаде отказались выйти на командный спринт классическим стилем.

Они хотели участвовать в гонке с траурными лентами в знак почтения о жертвах событий в Киеве.

Однако Международный олимпийский комитет не дал согласия на внесение изменений в экипировку.