Сегодня в Сочи разыграют шесть комплектов наград

Как сообщает корреспондент УНИАН, награды разыграют в женских керлинге, хоккее и одиночном фигурном катании, лыжном двоеборье (командные соревнования у мужчин), и две медали во фристайле – женском ски-хафпайпе и мужском ски-кроссе.

Украинцы ни в одном из видов программы участия не принимают.

Теоретически, в турнире фигуристок могла участвовать Наталья Попова, но по итогам короткой программы, которая состоялась накануне, она заняла 28-е место при 30 участницах и в финал – произвольную программу – не попала.

Отметим также, что в матче за бронзовые медали в керлинге сойдутся команды Германии и Швейцарии, а в финале – Швеции и Канады.

В хоккейных соревнованиях бронзу оспорят команды Швейцарии и Швеции, а золото – Канады и США.