Сборные США и Канады вышли в полуфинал олимпийского хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, американцы обыграли команду Чехии со счетом 5:2, а канадцы были сильнее сборной Латвии – 2:1.

Сборная США уже в первом периоде создала себе комфортное преимущество в две шайбы – 3:1. Счет уже на 2-й минуте игры открыл Джеймс Реймсдик. И хоть на 5-й минуте Алекс Хемски сравнял результат, в дальнейшем американцы перехватили инициативу. На 15-й минуте Джастин Браун вновь вывел американцев вперед, а за 2 секунды до конца периода Дэвид Бэйкс увеличил преимущество до двух шайб. В середине второго периода Зак Паризе довел счет до разгромного – 4:1. А в заключительной 20-минутке команды обменялись голами. Отличились Фил Кессел и Хемски, который оформил дубль – 5:2.

В свою очередь, сборная Канады куда с большим трудом обыграла скромную команду Латвии. Счет на 14-й минуте первого периода открыл Патрик Шарп. Но, спустя 2 минуты, Лаурис Дарзиньш восстановил равновесие. Выйти вперед канадцы сумели только на 52-й минуте, когда решающий гол забил Ши Уэбер – 2:1.

Ранее сегодня сборная Швеции обыграла команду Словении – 5:0, а Финляндия была сильнее России – 3:1.

Таким образом, в полуфиналах сойдутся Финляндия – Швеция и Канада - США.