Сборная Норвегии вышла на первое место в общекомандном зачете Игр в Сочи
В Сочи разыграны все медали двенадцатого соревновательного дня XXII Зимних Олимпийских игр, по итогам которого лидером общекомандного зачета стала сборная Норвегии.
Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня сборная Норвегии выиграла две золотые медали.
Героями дня стали женский дуэт лыжниц в командном спринте и четверка биатлонистов в смешанной эстафете.
Таким образом, норвежцы, еще накануне отстававшие от сборной Германии на одну золотую медаль, вышли на первое место в таблице.
На данный момент на счету олимпийцев Норвегии 9 золотых 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Далее следуют команды Германии (8-3-4), США (7-5-11), России (6-9-7), Голландии (6-7-9) и Швейцарии (6-3-1). По 5 золотых медалей у команд Канады (5-9-4) и Беларуси (5-0-1). Четыре медали – все золотые – у команды Польши, по 3 у Франции (3-2-6) и Китая (3-2-1).
Всего золотые медали есть на счету 20 национальных сборных.
Лидером по общему количеству наград является сборная США – 23. По 22 медали у России и Голландии.
На счету сборной Украины по прежнему одна бронзовая медаль и команда замыкает таблицу стран-медалистов Игр, деля 25-26 места с командой Казахстана.