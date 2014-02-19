Сборная Норвегии вышла на первое место в общекомандном зачете Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня сборная Норвегии выиграла две золотые медали.

Героями дня стали женский дуэт лыжниц в командном спринте и четверка биатлонистов в смешанной эстафете.

Таким образом, норвежцы, еще накануне отстававшие от сборной Германии на одну золотую медаль, вышли на первое место в таблице.

На данный момент на счету олимпийцев Норвегии 9 золотых 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Далее следуют команды Германии (8-3-4), США (7-5-11), России (6-9-7), Голландии (6-7-9) и Швейцарии (6-3-1). По 5 золотых медалей у команд Канады (5-9-4) и Беларуси (5-0-1). Четыре медали – все золотые – у команды Польши, по 3 у Франции (3-2-6) и Китая (3-2-1).

Всего золотые медали есть на счету 20 национальных сборных.

Лидером по общему количеству наград является сборная США – 23. По 22 медали у России и Голландии.

На счету сборной Украины по прежнему одна бронзовая медаль и команда замыкает таблицу стран-медалистов Игр, деля 25-26 места с командой Казахстана.