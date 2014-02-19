Канадский дуэт выиграл соревнования бобслеисток на Играх в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине участвовали 19 экипажей.

Канадский экипаж в составе Кейли Хамфрис и Хезер Мойс преодолел дистанцию по сумме четырех попыток за 3 минуты 50,61 секунды. На 0,10 секунды от канадок отстала команда США-1. Третьим финишировал второй экипаж сборной США, отставание которого составило ровно секунду.

Сборная Украины в этом виде программы представлена не была.