Канадский дуэт выиграл соревнования бобслеисток на Играх в Сочи
20:15, 19 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился очередной розыгрыш медалей, где в женском бобслее олимпийскими чемпионками стал дуэт из Канады.
Сборная канады по бобслею / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине участвовали 19 экипажей.
Канадский экипаж в составе Кейли Хамфрис и Хезер Мойс преодолел дистанцию по сумме четырех попыток за 3 минуты 50,61 секунды. На 0,10 секунды от канадок отстала команда США-1. Третьим финишировал второй экипаж сборной США, отставание которого составило ровно секунду.
Сборная Украины в этом виде программы представлена не была.
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