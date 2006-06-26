Завершился матч Италия – Австралия

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу Италия – Австралия победу одержали итальянцы – 1:0. Единственный гол на пятой добавленной минуте с пенальти забил Франческо Тотти. Правомерность 11-метрового штрафного удара наверняка вызовет много споров. Отметим, что Италия с 51-й минуты играла в меньшинстве.

В первом тайме европейцы, вопреки ожиданиям, не имели преимущества, а по времени владения мячом даже уступали соперникам. Тем не менее, больше опасных моментов было создано у ворот австралийцев. Лука Тони (дважды) и Альберто Джилардино могли вывести Италии вперед. У представителей Зеленого континента шанс отличиться имел Скотт Чипперфильд, но уверенно сыграл вратарь Джанлуиджи Буффон.

На 51-й минуте судья матча Луис Медина Канталехо (Испания) оставил итальянцев вдесятером, оценив грубый подкат Марко Матерацци красной карточкой. Сборная Австралии захватила инициативу и территорию, но по-настоящему опасные моменты создавала редко. Запомнился удар головой Тима Кэйхилла (после подачи углового), но мяч прошел выше перекладины.

Развязка наступила на пятой добавленной минуте. Левый защитник итальянцев Фабио Гроссо со своего фланга вошел в штрафную, и Лукас Нилл раньше времени упал ему наперерез. Гроссо имел возможность оббежать или перепрыгнуть соперника, но предпочел споткнуться о приподнятый корпус Нилла. Канталехо назначил пенальти, а Франческо Тотти (он заменил Алессандро Дель Пьеро на 75-й минуте) забил победный гол – 1:0. Тут же прозвучал финальный свисток.

Италия стала пятой сборной, вышедшей в 1/4 финала. Во втором раунде плей-офф она встретится с победителем матча Швейцария – Украина.

Лента.ру