Украинские паралимпийцы отменили церемонию проводов команды в Сочи-за убийства людей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В связи с происходящими в Украине событиями, со смертями людей и с критичностью ситуации в нашем государстве, не состоится торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной команды Украины на XI зимние Паралимпийские игры в Сочи, которая планировалась на пятницу 21 февраля 2014 года. Надеемся, все с пониманием отнесутся к этой новости", - сказано в заявлении паралимпийской команды.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что украинские лыжницы не захотели бороться на Олимпиаде из-за событий в Украине в командном спринте. Однако, Национальный олимпийский комитет Украины назвал официальной причиной отказа украинок выходить на старт травму одной за спортсменок.

Зимние Паралимпийские игры Сочи-2014 пройдут с 7 по 16 марта.