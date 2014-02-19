Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету в биатлоне, Украина – 8-я

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой гонке участвовали 16 сильнейших команд мира.

Норвежцы, в составе Тура Бергер, Тирилл Экхофф, Уле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен преодолели дистанцию за 1 час 09 минут 17,0 секунды. Вторыми финишировали биатлонисты Чехии, отставшие на 32,6 секунды, третьими – Италии – 58,2 секунды проигрыша.

Сборная Украины, несмотря на 3-й стартовый номер изначально не могла претендовать на высокие места. Руководство сборной приняло решение пожертвовать «микстом» и сделать ставку на женскую эстафету. В итоге, в команде не было ни одной гонщицы из основного состава – сестер Валентины и Виты Семеренко, Елены Пидгрушной и Юлии Джимы. В итоге, команда финишировала на 8-м месте, отстав от победителей на 2 минуты 48,2 секунды.