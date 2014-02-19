Чешка Сабликова выиграла соревнования Игр в конькобежном спорте на дистанции 5000 метров

17:08, 19 февраля 2014
Спорт
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В Сочи завершились соревнования в конькобежном спорте среди женщин на дистанции 5000 метров, где победу одержала представительница Чехии Мартина Сабликова.

Мартина Сабликова / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы за медали боролись 16 спортсменок.

Сабликова бежала в седьмом, предпоследнем, забеге и показала результат 6 минут, 51,54 секунды. Вслед за ней в том же забеге финишировала голландка Ирен Вюст, показавшая второй результат и в общем зачете – отставание 2,74 секунды. Третье место у еще одной голландки Карин Клейбекер – 4,12 секунды отставания.

Представителей Украины в этом виде программы не было.    

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