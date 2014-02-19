Сборная России проиграла Финляндии в четвертьфинале хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, финны одержали волевую победу, проигрывая по ходу матча.

Счет уже на 8-й минуте игры открыл Илья Ковальчук, поразив ворота соперников отличным кистевым броском с синей линии. Но, еще до конца стартовой 20-минутки, Юхаматти Алтонен сравнял результат, а лидер финской сборной Теему Селянне вывел свою команду вперед. А уже во втором периоде, на 26-й минуте, Микаэль Гранлунд после передачи Селянне увеличил преимущество своей команды до двух шайб – 3:1.

В оставшееся время россияне имели преимущество, но реализовать его ни разу так и не смогли.

Как сообщал УНИАН, в первом четвертьфинале сборная Швеции обыграла команду Словении со счетом 5:0. В полуфинале сойдутся Швеция и Финляндия. В других четвертьфиналах, которые состоятся позже вечером, сойдутся Канада – Латвия и США - Чехия.