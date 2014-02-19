Матч «Динамо» - «Валенсия» перенесли на Кипр: сайт «Валенсии»

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Чуть позже на официальном сайте ФК "Динамо" появилось сообщение, подтверждающее перенос игры: "Тем временем, получив известие об объявлении президентом Украины 20 февраля днем траура по жертвам последних трагических событий «Валенсия» обратилась к ФК «Гранада» о переносе матча 25-го тура чемпионата Испании с воскресенья на понедельник и получила уже согласие от андалузийского клуба. Дождавшись от УЕФА решения о переносе игры на Кипр, валенсийцы вылетели в Никосию. Тренерский штаб «летучих мышей» решил привлечь на игру против «бело-синих» 20 футболистов".

Как сообщал УНИАН, еще сегодня утром на сайте "Динамо" была информация о том, что матч точно состоится в Киеве.