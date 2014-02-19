Украинским олимпийцам в Сочи не разрешили надеть траурные повязки

Украинская делегация на Олимпийских играх в Сочи во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой официально обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить надеть черные траурные повязки в знак скорби по погибшим в Киеве, но от МОК был получен ответ, что в соответствии с Олимпийской хартией сделать это невозможно.

Об этом сообщается на сайте Национального Олимпийского комитета Украины.

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Как сообщили в МОК, ранее отказы на подобные обращения во время проведения Олимпийских игр в Сочи получили и делегации Норвегии и Канады, которые обращались в связи с трагическими событиями с их соотечественниками.

«Вместе с тем, украинская олимпийская делегация разделяет горе и глубоко грустит по поводу трагических событий», - сказано в сообщении.